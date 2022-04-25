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Кабели FTP
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FTP 10 пар cat. 5e
Кабель FTP 10 пар cat. 5e
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FTP 10 пар cat. 5e
0.700
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
FTP 10 пар cat. 5e
FTP 10 пар cat. 5e
0.915
км
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ООО «УЦТР»
Екатеринбург
FTP 10 пар cat. 5e
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