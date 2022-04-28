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Кабель F/UTP 4 пары cat. 5e нг(A)-LSLTx

F/UTP 4 пары cat. 5e нг(A)-LSLTx
2.111
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
F/UTP 4 пары cat. 5e нг(A)-LSLTx
2.476
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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