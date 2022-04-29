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Кабель ELKAMINE АсКГЭТ-ХЛ 3х50+1х25+1х16 - 6кВ

ELKAMINE АсКГЭТ-ХЛ 3х50+1х25+1х16 - 6кВ
0.124
км
ООО «Богословский Кабельный Завод»
Краснотурьинск
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