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Кабели «ELKAFLEX»
ELKAFLEX АсКГм-ХЛ
ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 3х10
Кабель ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 3х10
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ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 3х10
1.000
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ООО «Богословский Кабельный Завод»
Краснотурьинск
ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 3х10
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