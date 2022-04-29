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Кабель ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 2х70+1х35+((1х0,75)эл+5х0,75)эал+эл - 1кВ

ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 2х70+1х35+((1х0,75)эл+5х0,75)эал+эл - 1кВ
0.176
км
ООО «Богословский Кабельный Завод»
Краснотурьинск
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