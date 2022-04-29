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Кабель ELKAFLEX АсКГ-ХЛ 4х50 - 1кВ

ELKAFLEX АсКГ-ХЛ 4х50 - 1кВ
0.023
км
ООО «Богословский Кабельный Завод»
Краснотурьинск
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