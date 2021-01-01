Кабель КСВВГнг(A)-LS
КСВВГнг(A)-LS 10х0,12
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 10х0,2
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 12х0,12
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 12х0,2
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 1х2х0,12
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 1х2х0,2
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 1х2х0,35
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 1х2х0,5
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 1х2х0,75
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 1х2х1,0
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х0,12
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х0,2
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х0,35
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х0,5
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х0,75
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х1,0
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х2х0,12
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х2х0,2
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х2х0,35
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х2х0,5
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х2х0,75
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 2х2х1,0
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х0,12
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х0,2
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х0,35
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х0,5
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х0,75
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х1,0
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х2х0,12
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х2х0,2
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х2х0,35
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х2х0,5
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х2х0,75
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 4х2х1,0
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 6х0,12
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 6х0,2
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 6х0,35
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 8х0,12
Нет предложений
КСВВГнг(A)-LS 8х0,2
Нет предложений
Производители кабеля КСВВГнг(A)-LS
- ООО «ТПД Паритет»Подольск
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСВВГнг(A)-LS
- КСкабель для сигнализации и связи
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ггибкий
- нгизоляция и оболочка пониженной пожароопасности
- (A)категория пожароопасности
- LSпониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
Характеристики кабеля КСВВГнг(A)-LS
|Номинальное переменное напряжение
|145 - 300 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +70°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 21,8 - 165,3 Ом
|Сопротивление изоляции
|не менее 50 МОм
|Строительная длина
|не менее 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 25 лет
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|П1б.8.2.2.2
Конструкция кабеля КСВВГнг(A)-LS
1. Семипроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля КСВВГнг(A)-LS
— Назначение кабеля КСВВГнг(A)-LS: для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для групповой прокладки в зданиях с массовым пребыванием людей
— Кабели КСВВГнг(A)-LS не распространяют горение при групповой прокладке
— Кабели КСВВГнг(A)-LS не распространяют горение при групповой прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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