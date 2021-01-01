Кабель КСВВГл
КСВВГл 10х0,12
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КСВВГл 10х0,2
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КСВВГл 12х0,12
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КСВВГл 12х0,2
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КСВВГл 1х2х0,12
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КСВВГл 1х2х0,2
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КСВВГл 1х2х0,35
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КСВВГл 1х2х0,5
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КСВВГл 1х2х0,75
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КСВВГл 1х2х1,0
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КСВВГл 2х0,12
Нет предложений
КСВВГл 2х0,2
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КСВВГл 2х0,35
Нет предложений
КСВВГл 2х0,5
Нет предложений
КСВВГл 2х0,75
Нет предложений
КСВВГл 2х1,0
Нет предложений
КСВВГл 2х2х0,12
Нет предложений
КСВВГл 2х2х0,2
Нет предложений
КСВВГл 2х2х0,35
Нет предложений
КСВВГл 2х2х0,5
Нет предложений
КСВВГл 2х2х0,75
Нет предложений
КСВВГл 2х2х1,0
Нет предложений
КСВВГл 4х0,12
Нет предложений
КСВВГл 4х0,2
Нет предложений
КСВВГл 4х0,35
Нет предложений
КСВВГл 4х0,5
Нет предложений
КСВВГл 4х0,75
Нет предложений
КСВВГл 4х1,0
Нет предложений
КСВВГл 4х2х0,12
Нет предложений
КСВВГл 4х2х0,2
Нет предложений
КСВВГл 4х2х0,35
Нет предложений
КСВВГл 4х2х0,5
Нет предложений
КСВВГл 4х2х0,75
Нет предложений
КСВВГл 4х2х1,0
Нет предложений
КСВВГл 6х0,12
Нет предложений
КСВВГл 6х0,2
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КСВВГл 6х0,35
Нет предложений
КСВВГл 8х0,12
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КСВВГл 8х0,2
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Производители кабеля КСВВГл
- ООО «ТПД Паритет»Подольск
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСВВГл
- КСкабель для сигнализации и связи
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ггибкий
- ллужёная жила
Характеристики кабеля КСВВГл
|Номинальное переменное напряжение
|250 - 300 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +70°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 21,8 - 165,3 Ом/км
|Сопротивление изоляции
|не менее 50 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 25 лет
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|О1.8.2.5.4
Конструкция кабеля КСВВГл
1. Семипроволочная круглая медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВВГл
— Назначение кабеля КСВВГл: Для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для нестационарной одиночной прокладки внутри здания
— Кабели КСВВГл не распространяют горение при одиночной прокладке
— Кабели КСВВГл не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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