Кабель КСВВГ
КСВВГ 10х0,12
Нет предложений
КСВВГ 10х0,2
Нет предложений
КСВВГ 12х0,12
Нет предложений
КСВВГ 12х0,2
Нет предложений
КСВВГ 1х2х0,12
Нет предложений
КСВВГ 1х2х0,2
Нет предложений
КСВВГ 1х2х0,35
Нет предложений
КСВВГ 1х2х0,5
Нет предложений
КСВВГ 1х2х0,75
Нет предложений
КСВВГ 1х2х1,0
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КСВВГ 2х0,12
Нет предложений
КСВВГ 2х0,2
Нет предложений
КСВВГ 2х0,35
Нет предложений
КСВВГ 2х0,5
Нет предложений
КСВВГ 2х0,75
Нет предложений
КСВВГ 2х1,0
Нет предложений
КСВВГ 2х2х0,12
Нет предложений
КСВВГ 2х2х0,2
Нет предложений
КСВВГ 2х2х0,35
Нет предложений
КСВВГ 2х2х0,5
Нет предложений
КСВВГ 2х2х0,75
Нет предложений
КСВВГ 2х2х1,0
Нет предложений
КСВВГ 4х0,12
Нет предложений
КСВВГ 4х0,2
1 предложение
КСВВГ 4х0,35
Нет предложений
КСВВГ 4х0,5
Нет предложений
КСВВГ 4х0,75
Нет предложений
КСВВГ 4х1,0
Нет предложений
КСВВГ 4х2х0,12
Нет предложений
КСВВГ 4х2х0,2
Нет предложений
КСВВГ 4х2х0,35
Нет предложений
КСВВГ 4х2х0,5
Нет предложений
КСВВГ 4х2х0,75
Нет предложений
КСВВГ 4х2х1,0
Нет предложений
КСВВГ 6х0,12
Нет предложений
КСВВГ 6х0,2
Нет предложений
КСВВГ 6х0,35
Нет предложений
КСВВГ 8х0,12
Нет предложений
КСВВГ 8х0,2
Нет предложений
Производители кабеля КСВВГ
- ООО «ТПД Паритет»Подольск
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСВВГ
- КСкабель для сигнализации и связи
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ггибкий
Характеристики кабеля КСВВГ
|Номинальное переменное напряжение
|145 - 300 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +70°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 21,8 - 165,3 Ом/км
|Сопротивление изоляции
|не менее 50 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 25 лет
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|О1.8.2.5.4
Конструкция кабеля КСВВГ
1. Семипроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВВГ
— Назначение провода КСВВГ: для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для нестационарной одиночной прокладки внутри здания
— Кабели КСВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке
— Кабели КСВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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