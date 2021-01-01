Кабель КСВЭВнг(A)-LSLTx
КСВЭВнг(A)-LSLTx 10х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 10х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 12х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 12х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 14х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 14х0,5
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КСВЭВнг(A)-LSLTx 16х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 16х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 18х0,4
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КСВЭВнг(A)-LSLTx 18х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х0,8
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х0,97
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х1,13
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х1,38
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х1,78
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 20х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 20х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х0,8
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х2х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х2х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х2х0,8
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х2х0,97
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х2х1,13
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х2х1,38
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 2х2х1,78
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х0,8
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х2х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х2х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х2х0,8
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х2х0,97
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х2х1,13
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х2х1,38
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 4х2х1,78
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 6х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 6х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 6х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 8х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LSLTx 8х0,5
Нет предложений
Производители кабеля КСВЭВнг(A)-LSLTx
- ООО «ТПД Паритет»Подольск
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСВЭВнг(A)-LSLTx
- КСкабель для сигнализации и связи
- Визоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката
- Ээкранированный
- Воболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката
- нгизоляция и оболочка пониженной пожароопасности
- (A)категория пожароопасности
- LSпониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
- LTxнизкая токсичность продуктов горения (low toxic)
Характеристики кабеля КСВЭВнг(A)-LSLTx
|Номинальное переменное напряжение
|250 - 300 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +70°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 7,41 - 148,00 Ом/км
|Сопротивление изоляции
|не менее 50 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 50
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 25 лет
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|П1б.8.2.1.2
Конструкция кабеля КСВЭВнг(A)-LSLTx
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
2. Изоляция из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля КСВЭВнг(A)-LSLTx
— Кабель КСВЭВнг(A)-LSLTx предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки на социально значимых объектах (школы, сады, больницы, пр.) повышенного уровня электромагнитных шумов и помех
— Кабели КСВЭВнг(A)-LSLTx не распространяют горение при групповой прокладке
— Кабели КСВЭВнг(A)-LSLTx не распространяют горение при групповой прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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