Кабель КСВЭВнг(A)-LS
КСВЭВнг(A)-LS 10х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 10х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 12х0,22
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 12х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 12х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 14х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 14х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 16х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 16х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 18х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 18х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 1х2х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 1х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 1х2х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 1х2х0,8
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 1х2х0,97
1 предложение
КСВЭВнг(A)-LS 1х2х1,13
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 1х2х1,38
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 1х2х1,78
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 20х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 20х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х0,22
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х0,5
3 предложения
КСВЭВнг(A)-LS 2х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х0,8
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х0,97
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х1,13
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,8
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,97
1 предложение
КСВЭВнг(A)-LS 2х2х1,13
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х2х1,38
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 2х2х1,78
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х0,22
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х0,8
1 предложение
КСВЭВнг(A)-LS 4х0,97
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х1,13
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х2х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х2х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х2х0,8
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х2х0,97
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х2х1,13
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х2х1,38
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 4х2х1,78
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 6х0,22
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 6х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 6х0,5
1 предложение
КСВЭВнг(A)-LS 6х0,64
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 8х0,22
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 8х0,4
Нет предложений
КСВЭВнг(A)-LS 8х0,5
Нет предложений
Производители кабеля КСВЭВнг(A)-LS
- ООО «ТПД Паритет»Подольск
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСВЭВнг(A)-LS
- КСкабель для сигнализации и связи
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Ээкранированный
- Воболочка из ПВХ пластиката
- нгизоляция и оболочка пониженной пожароопасности
- (A)категория пожароопасности
- LSпониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
Характеристики кабеля КСВЭВнг(A)-LS
|Номинальное переменное напряжение
|145 - 300 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +70°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 7,41 - 148,00 Ом/км
|Сопротивление изоляции
|не менее 50 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 50
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 25 лет
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|П1б.8.2.2.2
Конструкция кабеля КСВЭВнг(A)-LS
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Применение кабеля КСВЭВнг(A)-LS
— Кабель марки КСВЭВнг(A)-LS предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки в условиях повышенного уровня электромагнитных шумов и помех
— Кабели КСВЭВнг(A)-LS используются для групповой прокладки в зданиях с массовым пребыванием людей
— Кабели КСВЭВнг(A)-LS не распространяют горение при групповой прокладке
— Кабели КСВЭВнг(A)-LS используются для групповой прокладки в зданиях с массовым пребыванием людей
— Кабели КСВЭВнг(A)-LS не распространяют горение при групповой прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.074
км
ООО «СТГ»
Красноярск
0.500
км
5 568,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
0.125
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.010
км
ООО «СТГ»
Красноярск
0.020
км
ООО «КК «Ампер-Сервис»
Екатеринбург
0.600
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
0.200
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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