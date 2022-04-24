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Кабель КСВЭВнг(A)-LS

КСВЭВнг(A)-LS 4х0,8
0.074
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КСВЭВнг(A)-LS 2х0,5
0.500
км
5 568,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
КСВЭВнг(A)-LS 2х0,5
0.125
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КСВЭВнг(A)-LS 2х0,5
0.010
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КСВЭВнг(A)-LS 6х0,5
0.020
км
ООО «КК «Ампер-Сервис»
Екатеринбург
КСВЭВнг(A)-LS 1х2х0,97
0.600
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,97
0.200
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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