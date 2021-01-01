Кабель КСВЭВГл
КСВЭВГл 10х0,12
Нет предложений
КСВЭВГл 10х0,2
Нет предложений
КСВЭВГл 12х0,12
Нет предложений
КСВЭВГл 12х0,2
Нет предложений
КСВЭВГл 1х2х0,12
Нет предложений
КСВЭВГл 1х2х0,2
Нет предложений
КСВЭВГл 1х2х0,35
Нет предложений
КСВЭВГл 1х2х0,5
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КСВЭВГл 1х2х0,75
Нет предложений
КСВЭВГл 2х0,12
Нет предложений
КСВЭВГл 2х0,2
Нет предложений
КСВЭВГл 2х0,35
Нет предложений
КСВЭВГл 2х2х0,12
Нет предложений
КСВЭВГл 2х2х0,2
Нет предложений
КСВЭВГл 2х2х0,35
Нет предложений
КСВЭВГл 2х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВГл 2х2х0,75
Нет предложений
КСВЭВГл 4х0,12
Нет предложений
КСВЭВГл 4х0,2
Нет предложений
КСВЭВГл 4х0,35
Нет предложений
КСВЭВГл 4х2х0,12
Нет предложений
КСВЭВГл 4х2х0,2
Нет предложений
КСВЭВГл 4х2х0,35
Нет предложений
КСВЭВГл 4х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВГл 4х2х0,75
Нет предложений
КСВЭВГл 6х0,12
Нет предложений
КСВЭВГл 6х0,2
Нет предложений
КСВЭВГл 6х0,35
Нет предложений
КСВЭВГл 8х0,12
Нет предложений
КСВЭВГл 8х0,2
Нет предложений
Производители кабеля КСВЭВГл
- ООО «ТПД Паритет»Подольск
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСВЭВГл
- КСкабель для сигнализации и связи
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Ээкранированный
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ггибкий
- ллужёная жила
Характеристики кабеля КСВЭВГл
|Номинальное переменное напряжение
|145 - 300 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +70°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 25,5 - 165,3 О
|Сопротивление изоляции
|не менее 50 МОм
|Строительная длина
|не менее 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 25 лет
Конструкция кабеля КСВЭВГл
1. Семипроволочная круглая медная лужёная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВЭВГл
— Кабели КСВЭВГл предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций и могут применяться для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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