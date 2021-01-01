Кабель КСВЭВГ
КСВЭВГ 10х0,12
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КСВЭВГ 10х0,2
Нет предложений
КСВЭВГ 12х0,12
Нет предложений
КСВЭВГ 12х0,2
Нет предложений
КСВЭВГ 1х2х0,12
Нет предложений
КСВЭВГ 1х2х0,2
Нет предложений
КСВЭВГ 1х2х0,35
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КСВЭВГ 1х2х0,5
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КСВЭВГ 1х2х0,75
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КСВЭВГ 2х0,12
Нет предложений
КСВЭВГ 2х0,2
Нет предложений
КСВЭВГ 2х0,35
Нет предложений
КСВЭВГ 2х2х0,12
Нет предложений
КСВЭВГ 2х2х0,2
Нет предложений
КСВЭВГ 2х2х0,35
Нет предложений
КСВЭВГ 2х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВГ 2х2х0,75
Нет предложений
КСВЭВГ 4х0,12
Нет предложений
КСВЭВГ 4х0,2
Нет предложений
КСВЭВГ 4х0,35
Нет предложений
КСВЭВГ 4х2х0,12
Нет предложений
КСВЭВГ 4х2х0,2
Нет предложений
КСВЭВГ 4х2х0,35
Нет предложений
КСВЭВГ 4х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВГ 4х2х0,75
Нет предложений
КСВЭВГ 6х0,12
Нет предложений
КСВЭВГ 6х0,2
Нет предложений
КСВЭВГ 6х0,35
Нет предложений
КСВЭВГ 8х0,12
Нет предложений
КСВЭВГ 8х0,2
Нет предложений
Производители кабеля КСВЭВГ
- ООО «ТПД Паритет»Подольск
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСВЭВГ
- КСкабель для сигнализации и связи
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Ээкранированный
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ггибкий
Характеристики кабеля КСВЭВГ
|Номинальное переменное напряжение
|145 - 300 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +70°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 25,5 - 165,3 Ом/км
|Сопротивление изоляции
|не менее 50 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 25 лет
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|О1.8.2.5.4
Конструкция кабеля КСВЭВГ
1. Семипроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВЭВГ
— Назначение кабеля КСВЭВГ: для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для нестационарной одиночной прокладки внутри здания
— Кабели КСВЭВГ не распространяют горение при одиночной прокладке
— Кабели КСВЭВГ не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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