Кабель КСВЭВ
КСВЭВ 10х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 10х0,5
Нет предложений
КСВЭВ 12х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 12х0,5
1 предложение
КСВЭВ 14х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 14х0,5
Нет предложений
КСВЭВ 16х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 16х0,5
Нет предложений
КСВЭВ 18х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 18х0,5
Нет предложений
КСВЭВ 1х2х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 1х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВ 1х2х0,64
Нет предложений
КСВЭВ 1х2х0,8
Нет предложений
КСВЭВ 1х2х0,97
Нет предложений
КСВЭВ 1х2х1,13
Нет предложений
КСВЭВ 1х2х1,38
Нет предложений
КСВЭВ 1х2х1,78
Нет предложений
КСВЭВ 20х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 20х0,5
Нет предложений
КСВЭВ 2х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 2х0,5
1 предложение
КСВЭВ 2х0,64
Нет предложений
КСВЭВ 2х0,8
Нет предложений
КСВЭВ 2х0,97
Нет предложений
КСВЭВ 2х1,13
Нет предложений
КСВЭВ 2х2х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 2х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВ 2х2х0,64
Нет предложений
КСВЭВ 2х2х0,8
Нет предложений
КСВЭВ 2х2х0,97
Нет предложений
КСВЭВ 2х2х1,13
Нет предложений
КСВЭВ 2х2х1,38
Нет предложений
КСВЭВ 2х2х1,78
Нет предложений
КСВЭВ 4х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 4х0,5
2 предложения
КСВЭВ 4х0,64
1 предложение
КСВЭВ 4х0,8
Нет предложений
КСВЭВ 4х0,97
Нет предложений
КСВЭВ 4х1,13
Нет предложений
КСВЭВ 4х16
Нет предложений
КСВЭВ 4х2х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 4х2х0,5
Нет предложений
КСВЭВ 4х2х0,64
Нет предложений
КСВЭВ 4х2х0,8
Нет предложений
КСВЭВ 4х2х0,97
Нет предложений
КСВЭВ 4х2х1,13
Нет предложений
КСВЭВ 4х2х1,38
Нет предложений
КСВЭВ 4х2х1,78
Нет предложений
КСВЭВ 6х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 6х0,5
Нет предложений
КСВЭВ 6х0,64
Нет предложений
КСВЭВ 8х0,4
Нет предложений
КСВЭВ 8х0,5
2 предложения
Производители кабеля КСВЭВ
- ООО «КабельЭлектроСвязь»Видное
- ООО «ТПД Паритет»Подольск
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСВЭВ
- КСкабель для сигнализации и связи
- Визоляция из ПВХ пластиката
- Ээкранированный
- Воболочка из ПВХ пластиката
Характеристики кабеля КСВЭВ
|Номинальное переменное напряжение
|145 - 300 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +70°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 36 - 148,00 Ом/км
|Сопротивление изоляции
|не менее 50 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 25 лет
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|О1.8.2.5.4
Конструкция кабеля КСВЭВ
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСВЭВ
— Кабель КСВЭВ предназначен для одиночной внутренней стационарной прокладки в условиях повышенного уровня электромагнитных шумов и помех
— Кабели КСВЭВ не распространяют горение при одиночной прокладке
— Кабели КСВЭВ не распространяют горение при одиночной прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
2.988
км
25,68 RUB
ООО «Проводник»
Химки
0.787
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.100
км
ООО «СТГ»
Красноярск
0.487
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.030
км
ООО «ТФК «Большой Урал»
Москва
0.100
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.200
км
ООО «СПЕЦРЕСУРС»
Москва
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