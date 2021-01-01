Кабель КСПВт
КСПВт 2х0,5
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КСПВт 4х0,5
Нет предложений
КСПВт 6х0,5
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ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСПВт
- КСкабель для сигнализации и связи
- Пизоляция из полиэтилена
- Воболочка из ПВХ пластиката
- тнесущий элемент (трос)
Характеристики кабеля КСПВт
|Номинальное переменное напряжение
|250 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|1 мин
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 95 Ом/км
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 6500 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −50 до 70 °C
|Срок службы
|не менее 25 лет с даты изготовления
Конструкция кабеля КСПВт
1. Однопроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена
3. Синтетическая нить СВМ, изолированная полиэтиленом. Изолированные жилы и нить свиты в общий пучок
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из полиэтилена
3. Синтетическая нить СВМ, изолированная полиэтиленом. Изолированные жилы и нить свиты в общий пучок
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПВт
Предназначен для стационарной проводки внутри помещений по стенам, а также, подвески на опорах и местных конструкциях. Эксплуатируется в сетях связи и сигнализации. Различное цветовое исполнение жил
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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