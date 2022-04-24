Кабель КСПЭВГ
КСПЭВГ 10х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 10х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 12х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 12х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 14х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 14х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 16х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 16х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 18х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 18х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 1х2х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 1х2х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 1х2х0,35
Нет предложений
КСПЭВГ 1х2х0,5
Нет предложений
КСПЭВГ 1х2х0,75
Нет предложений
КСПЭВГ 20х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 20х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 2х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 2х0,2
1 предложение
КСПЭВГ 2х0,35
1 предложение
КСПЭВГ 2х0,5
Нет предложений
КСПЭВГ 2х2х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 2х2х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 2х2х0,35
Нет предложений
КСПЭВГ 2х2х0,5
Нет предложений
КСПЭВГ 2х2х0,75
Нет предложений
КСПЭВГ 4х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 4х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 4х0,35
Нет предложений
КСПЭВГ 4х2х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 4х2х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 4х2х0,35
Нет предложений
КСПЭВГ 4х2х0,5
Нет предложений
КСПЭВГ 4х2х0,75
Нет предложений
КСПЭВГ 6х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 6х0,2
Нет предложений
КСПЭВГ 6х0,35
Нет предложений
КСПЭВГ 8х0,12
Нет предложений
КСПЭВГ 8х0,2
1 предложение
Производители кабеля КСПЭВГ
- ООО «ТПД Паритет»Подольск
ТУ 3581-001-39793330-2000
Расшифровка кабеля КСПЭВГ
- КСкабель для сигнализации и связи
- Пизоляция из полиэтилена
- Ээкранированный
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ггибкий
Характеристики кабеля КСПЭВГ
|Номинальное переменное напряжение
|250 - 300 В частотой до 10 кГц
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +70°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 25,5 - 165,3 Ом/км
|Сопротивление изоляции
|не менее 6500 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 25 ле
Конструкция кабеля КСПЭВГ
1. Семипроволочная круглая медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из полиэтилена. Изолированные жилы свиты попарно или в общий пучок
3. Экран из алюмополимерной ленты с медной лужёной контактной проволокой
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КСПЭВГ
— Кабель КСПЭВГ предназначен для внутренней подвижной прокладки повышенного уровня электромагнитных шумов и помех
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.061
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
0.150
км
ООО «Центр Снабжения»
Пермь
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