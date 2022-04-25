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Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации
КШСнг(A)-FRLS
КШСнг(A)-FRLS 3х2х0,52
КШСнг(A)-FRLS 3х2х0,52
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Фильтры
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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КШСнг(A)-FRLS 3х2х0,52
1.800
км
71,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КШСнг(A)-FRLS 3х2х0,52
Год производства:
2020
Фильтры
Наличие
Под заказ
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