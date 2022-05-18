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Кабели для промышленной автоматизации и систем управления
КАСГЭфЭфВнг(A)-LS
КАСГЭфЭфВнг(A)-LS 4х2х0,78
КАСГЭфЭфВнг(A)-LS 4х2х0,78
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Цена с НДС
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КАСГЭфЭфВнг(A)-LS 4х2х0,78
0.082
км
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ООО «НР-Строй»
Москва
КАСГЭфЭфВнг(A)-LS 4х2х0,78
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