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КАСГЭфЭфВ 8х2х0,6

КАСГЭфЭфВ 8х2х0,6
3.767
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КАСГЭфЭфВ 8х2х0,6
0.130
км
ООО «НР-Строй»
Москва
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