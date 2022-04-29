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Кабели для промышленной автоматизации и систем управления
КАСГЭфЭфВ
КАСГЭфЭфВ 12х2х0,6
КАСГЭфЭфВ 12х2х0,6
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КАСГЭфЭфВ 12х2х0,6
0.030
км
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ООО «НР-Строй»
Москва
КАСГЭфЭфВ 12х2х0,6
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