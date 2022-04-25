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КАСГЭфЭфКнг(A)-HF 4х2х0,6

КАСГЭфЭфКнг(A)-HF 4х2х0,6
0.333
км
ООО «НР-Строй»
Москва
КАСГЭфЭфКнг(A)-HF 4х2х0,6
0.425
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
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