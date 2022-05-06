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Кабель КТГ

КТГ 3х4,0
0.309
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 4х4,0
0.370
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 5х4,0
0.363
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 5х6,0
0.217
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 2х6,0
0.123
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 3х10
0.182
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 3х6,0
0.356
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 4х10
0.553
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 4х16
0.518
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 4х25
0.320
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 4х35
0.161
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 4х50
0.193
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 5х10
0.311
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 5х16
0.118
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 5х25
0.089
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 3х2,5
0.240
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 4х1,5
0.300
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 4х2,5
0.483
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 5х1,5
0.355
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 5х2,5
0.220
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 3х25+1х10
0.291
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 3х35+1х10
0.210
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 3х50+1х16
0.315
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 3х70+1х25
0.065
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 3х95+1х35
0.174
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КТГ 3х120+1х35
0.226
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
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