Кабель КРШС-П
КРШС-П 16х1,0
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КРШС-П 1х120
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КРШС-П 1х70
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КРШС-П 1х95
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КРШС-П 2х1,0
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КРШС-П 2х1,5
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КРШС-П 2х10
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КРШС-П 2х16+4х0,75
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КРШС-П 2х2,5
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КРШС-П 2х4,0
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КРШС-П 2х6,0
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КРШС-П 3х1,0
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КРШС-П 3х1,5
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КРШС-П 3х10
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КРШС-П 3х10+1х4,0
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КРШС-П 3х10+1х4,0+1х2,5
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КРШС-П 3х16
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КРШС-П 3х16+1х6,0
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КРШС-П 3х16+1х6,0+1х4,0
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КРШС-П 3х2,5
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КРШС-П 3х2,5+1х1,5
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КРШС-П 3х25
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КРШС-П 3х25+1х10
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КРШС-П 3х25+1х10+1х6,0
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КРШС-П 3х35+1х10
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КРШС-П 3х35+1х16+1х6,0
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КРШС-П 3х4,0
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КРШС-П 3х4,0+1х2,5
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КРШС-П 3х50+1х16
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КРШС-П 3х50+1х25+1х6,0
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КРШС-П 3х6,0
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КРШС-П 3х6,0+1х2,5
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КРШС-П 3х6,0+1х4,0
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КРШС-П 4х1,5
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КРШС-П 4х10
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КРШС-П 4х16
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КРШС-П 4х2,5
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КРШС-П 4х25
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КРШС-П 4х4,0
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КРШС-П 4х6,0
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Производители кабеля КРШС-П
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
ТУ 16-705.244-82
Расшифровка кабеля КРШС-П
- Ккабель
- Ризоляция из резины
- Шоболочка шлангового типа
- Ссиловой
- Поплётка из стальных оцинкованных проволок
Характеристики кабеля КРШС-П
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой 400 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +65°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|100 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|5 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|15 лет
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КРШС-П
1. Многопроволочные круглые медные токопроводящие жилы
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Сердечник из резины в четырехжильных кабелях, вокруг которого свиты жилы
4. Разделительный слой из прорезиненной ткани или синтетической плёнки
5. Оболочка из резины
6. Оплётка из стальных оцинкованных проволок
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Сердечник из резины в четырехжильных кабелях, вокруг которого свиты жилы
4. Разделительный слой из прорезиненной ткани или синтетической плёнки
5. Оболочка из резины
6. Оплётка из стальных оцинкованных проволок
Применение кабеля КРШС-П
— Кабели КРШС-П предназначены для гибкого соединения электрических устройств в полевых условиях при напряжении до 0,66 кВ переменного тока частоты до 500 Гц или до 1 кВ постоянного тока
— Кабели марки КРШС-П могут прокладываться на заболоченной местности и эксплуатироваться при воздействии соляного (морского) тумана в течение 7 суток, воздействии инея и росы, в условиях загрязнения радиоактивными, отравляющими и бактериальными веществами, после дезактивации, дегазации и дезинфекции
— Кабели марки КРШС-П могут прокладываться на заболоченной местности и эксплуатироваться при воздействии соляного (морского) тумана в течение 7 суток, воздействии инея и росы, в условиях загрязнения радиоактивными, отравляющими и бактериальными веществами, после дезактивации, дегазации и дезинфекции
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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