Кабель КПГУ
КПГУ 3х120
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КПГУ 3х120+1х35
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КПГУ 3х120+1х70
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КПГУ 3х150
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КПГУ 3х150+1х50
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КПГУ 3х150+1х70
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КПГУ 3х185
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КПГУ 3х185+1х70
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КПГУ 3х185+1х95
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КПГУ 3х95
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КПГУ 3х95+1х25
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КПГУ 3х95+1х50
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Производители кабеля КПГУ
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
- АО «Сибкабель»Томск
- ООО «ХКА»Екатеринбург
ГОСТ 24334-80; ТУ 16.К73.05-93
Расшифровка кабеля КПГУ
- Ккабель
- ПГповышенной гибкости
- Ус упрочняющими элементами
Характеристики кабеля КПГУ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой 400 Гц
|Допустимая температура нагрева жил
|75 °С
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|125-150 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|10 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|6 месяцев
|Срок службы
|не менее 4 лет с даты изготовления
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|О2.8.2.5.4
Конструкция кабеля КПГУ
1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Изолированные жилы скручены с междужильным заполнением из кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи, синтетических нитей или жгутов из резины. Скрученные жилы обмотаны лентой из прорезиненной ткани, термоскреплённого полотна или синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из резины повышенной эластичности
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Изолированные жилы скручены с междужильным заполнением из кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи, синтетических нитей или жгутов из резины. Скрученные жилы обмотаны лентой из прорезиненной ткани, термоскреплённого полотна или синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из резины повышенной эластичности
Применение кабеля КПГУ
— Гибкий силовой кабель КПГУ используется для подключения к типовым промышленным сетям электроснабжения подвижных машин, приборов, механизмов различного назначения
— Кабель КПГУ отличается улучшенными изгибными характеристиками. Рассчитан на эксплуатацию в областях с умеренным климатом, может применяться на суше, различных видах водоемов
— Кабель КПГУ устанавливается внутри помещений, а также за их пределами, не требует обязательной защиты от осадков и воздействия ультрафиолета
— Кабель КПГУ отличается улучшенными изгибными характеристиками. Рассчитан на эксплуатацию в областях с умеренным климатом, может применяться на суше, различных видах водоемов
— Кабель КПГУ устанавливается внутри помещений, а также за их пределами, не требует обязательной защиты от осадков и воздействия ультрафиолета
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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