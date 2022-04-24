Кабель КПГСН
КПГСН 3х10+1х6,0
Нет предложений
КПГСН 3х10+1х6,0+1х6,0
Нет предложений
КПГСН 3х10+1х6,0+2х6,0
Нет предложений
КПГСН 3х120+1х35
Нет предложений
КПГСН 3х120+1х35+1х16
Нет предложений
КПГСН 3х120+1х35+2х16
Нет предложений
КПГСН 3х120+1х70
Нет предложений
КПГСН 3х120+1х70+1х16
Нет предложений
КПГСН 3х120+1х70+2х16
Нет предложений
КПГСН 3х150+1х50
Нет предложений
КПГСН 3х150+1х50+1х16
Нет предложений
КПГСН 3х150+1х50+2х16
Нет предложений
КПГСН 3х150+1х70
Нет предложений
КПГСН 3х150+1х70+1х16
Нет предложений
КПГСН 3х150+1х70+2х16
Нет предложений
КПГСН 3х16+1х10
Нет предложений
КПГСН 3х16+1х10+1х6,0
Нет предложений
КПГСН 3х16+1х6,0
Нет предложений
КПГСН 3х16+1х6,0+1х6,0
Нет предложений
КПГСН 3х16+1х6,0+2х6,0
Нет предложений
КПГСН 3х185+1х70
Нет предложений
КПГСН 3х185+1х70+1х16
Нет предложений
КПГСН 3х185+1х70+2х16
Нет предложений
КПГСН 3х185+1х95
Нет предложений
КПГСН 3х185+1х95+1х16
Нет предложений
КПГСН 3х185+1х95+2х16
Нет предложений
КПГСН 3х2,5
Нет предложений
КПГСН 3х2,5+1х1,5
1 предложение
КПГСН 3х2,5+1х1,5+1х1,5
Нет предложений
КПГСН 3х2,5+1х1,5+2х1,5
Нет предложений
КПГСН 3х2,5+1х2,5
Нет предложений
КПГСН 3х25+1х10
1 предложение
КПГСН 3х25+1х10+1х10
Нет предложений
КПГСН 3х25+1х10+2х10
Нет предложений
КПГСН 3х25+1х16
Нет предложений
КПГСН 3х35+1х10
1 предложение
КПГСН 3х35+1х10+1х10
Нет предложений
КПГСН 3х35+1х10+2х10
Нет предложений
КПГСН 3х35+1х16
Нет предложений
КПГСН 3х4,0+1х2,5
Нет предложений
КПГСН 3х4,0+1х2,5+1х2,5
1 предложение
КПГСН 3х4,0+1х2,5+2х2,5
Нет предложений
КПГСН 3х50+1х16
Нет предложений
КПГСН 3х50+1х16+1х10
Нет предложений
КПГСН 3х50+1х16+2х10
Нет предложений
КПГСН 3х50+1х25
Нет предложений
КПГСН 3х50+1х25+2х10
Нет предложений
КПГСН 3х6,0+1х4,0
Нет предложений
КПГСН 3х6,0+1х4,0+1х4,0
Нет предложений
КПГСН 3х6,0+1х4,0+2х4,0
Нет предложений
КПГСН 3х70+1х25
Нет предложений
КПГСН 3х70+1х25+1х10
Нет предложений
КПГСН 3х70+1х25+2х10
Нет предложений
КПГСН 3х70+1х35
Нет предложений
КПГСН 3х70+1х35+1х10
Нет предложений
КПГСН 3х70+1х35+2х10
Нет предложений
КПГСН 3х95+1х35
Нет предложений
КПГСН 3х95+1х35+1х10
Нет предложений
КПГСН 3х95+1х35+2х10
Нет предложений
КПГСН 3х95+1х50
Нет предложений
КПГСН 3х95+1х50+1х10
Нет предложений
КПГСН 3х95+1х50+2х10
Нет предложений
КПГСН 4х0,75
Нет предложений
КПГСН 4х16
Нет предложений
КПГСН 4х2,5
Нет предложений
КПГСН 4х25
Нет предложений
КПГСН 4х4,0
Нет предложений
КПГСН 5х1,5
1 предложение
Производители кабеля КПГСН
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
- АО «Сибкабель»Томск
ГОСТ 24334-80; ТУ 16.К73.05-93
Расшифровка кабеля КПГСН
- Ккабель
- ПГповышенной гибкости
- Сс сердечником
- Нне распространяющий горение
Характеристики кабеля КПГСН
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой 400 Гц
|Допустимая температура нагрева жил
|75 °С
|Диапазон рабочих температур
|от -30°С до +50°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|100-150 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|5 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|6 месяцев
|Срок службы
|не менее 2,5 лет с даты изготовления
Конструкция кабеля КПГСН
1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из резины круглого или профильного сечения и покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из не распространяющей горение маслостойкой резины повышенной эластичности
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из резины круглого или профильного сечения и покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из не распространяющей горение маслостойкой резины повышенной эластичности
Применение кабеля КПГСН
— Силовые кабели КПГСН предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1 кВ
— Кабель КПГСН предназначен для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в том числе шахтах, подвалах, судовых и корабельных помещениях), в которых возможно длительное наличие или частая конденсация влаги на стенах и потолке
— Кабели марки КПГСН устойчивы к воздействию смазочных масел, а также дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве. Не распространяют горение
— Кабель КПГСН предназначен для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в том числе шахтах, подвалах, судовых и корабельных помещениях), в которых возможно длительное наличие или частая конденсация влаги на стенах и потолке
— Кабели марки КПГСН устойчивы к воздействию смазочных масел, а также дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве. Не распространяют горение
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
3.050
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
0.154
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
0.229
км
ООО «Кама-КабСбыт»
Пермь
1.980
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
0.120
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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