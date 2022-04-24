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Кабель КПГСН

КПГСН 5х1,5
3.050
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КПГСН 3х25+1х10
0.154
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КПГСН 3х35+1х10
0.229
км
ООО «Кама-КабСбыт»
Пермь
КПГСН 3х2,5+1х1,5
1.980
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КПГСН 3х4,0+1х2,5+1х2,5
0.120
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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