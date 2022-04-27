Кабель КПГС
КПГС 3х10+1х6,0
Нет предложений
КПГС 3х10+1х6,0+2х6,0
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КПГС 3х120+1х35
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КПГС 3х120+1х35+1х16
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КПГС 3х120+1х35+2х16
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КПГС 3х120+1х70
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КПГС 3х120+1х70+1х16
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КПГС 3х120+1х70+2х16
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КПГС 3х150+1х50
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КПГС 3х150+1х50+1х16
Нет предложений
КПГС 3х150+1х50+2х16
Нет предложений
КПГС 3х150+1х70
Нет предложений
КПГС 3х150+1х70+1х16
Нет предложений
КПГС 3х150+1х70+2х16
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КПГС 3х16+1х10
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КПГС 3х16+1х6,0
Нет предложений
КПГС 3х16+1х6,0+2х6,0
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КПГС 3х185+1х70
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КПГС 3х185+1х70+1х16
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КПГС 3х185+1х70+2х16
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КПГС 3х185+1х95
Нет предложений
КПГС 3х185+1х95+1х16
Нет предложений
КПГС 3х185+1х95+2х16
Нет предложений
КПГС 3х2,5+1х1,5
Нет предложений
КПГС 3х2,5+1х1,5+1х1,5
Нет предложений
КПГС 3х2,5+1х1,5+2х1,5
Нет предложений
КПГС 3х25+1х10
Нет предложений
КПГС 3х25+1х10+2х10
Нет предложений
КПГС 3х25+1х16
1 предложение
КПГС 3х35+1х10
Нет предложений
КПГС 3х35+1х10+2х10
Нет предложений
КПГС 3х35+1х16
Нет предложений
КПГС 3х4,0+1х2,5
Нет предложений
КПГС 3х4,0+1х2,5+1х2,5
Нет предложений
КПГС 3х4,0+1х2,5+2х2,5
Нет предложений
КПГС 3х50+1х16
Нет предложений
КПГС 3х50+1х16+2х10
Нет предложений
КПГС 3х50+1х25
Нет предложений
КПГС 3х6,0+1х4,0
Нет предложений
КПГС 3х6,0+1х4,0+1х4,0
Нет предложений
КПГС 3х6,0+1х4,0+2х4,0
Нет предложений
КПГС 3х70+1х25
Нет предложений
КПГС 3х70+1х25+1х10
Нет предложений
КПГС 3х70+1х25+2х10
Нет предложений
КПГС 3х70+1х35
Нет предложений
КПГС 3х70+1х35+1х10
Нет предложений
КПГС 3х70+1х35+2х10
Нет предложений
КПГС 3х95+1х35
Нет предложений
КПГС 3х95+1х35+1х10
Нет предложений
КПГС 3х95+1х35+2х10
Нет предложений
КПГС 3х95+1х50
Нет предложений
КПГС 3х95+1х50+1х10
Нет предложений
КПГС 3х95+1х50+2х10
Нет предложений
КПГС 5х10
1 предложение
КПГС 5х2,5
1 предложение
КПГС 5х4,0
1 предложение
КПГС 5х6,0
1 предложение
Производители кабеля КПГС
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
ГОСТ 24334-80; ТУ 16.К73.05-93
Расшифровка кабеля КПГС
- Ккабель
- ПГповышенной гибкости
- Сс сердечником
Характеристики кабеля КПГС
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой 400 Гц
|Допустимая температура нагрева жил
|75 °С
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|100-150 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|5 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|6 месяцев
|Срок службы
|не менее 4 лет с даты изготовления
Конструкция кабеля КПГС
1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из резины круглого или профильного сечения и покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из резины повышенной эластичности
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из резины круглого или профильного сечения и покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из резины повышенной эластичности
Применение кабеля КПГС
— Промышленный силовой кабель КПГС используется для подключения к сетям электроснабжения различных нестационарных машин, механизмов и приборов
— За счет применения соответствующих материалов и конструктивных решений кабель КПГС отличается повышенной гибкостью и увеличенной продолжительностью эксплуатации
— Кабель КПГС имеет обычный, а также холодостойкий варианты исполнения. Может прокладываться открыто без дополнительных элементов защиты от осадков, ультрафиолетовых лучей
— КПГС предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом на суше, а также на пресных и соленых водоемах
— Максимальное рабочее переменное напряжение составляет 0,66 кВ, при эксплуатации на сетях постоянного тока допустимо его увеличение до 1 кВ
— За счет применения соответствующих материалов и конструктивных решений кабель КПГС отличается повышенной гибкостью и увеличенной продолжительностью эксплуатации
— Кабель КПГС имеет обычный, а также холодостойкий варианты исполнения. Может прокладываться открыто без дополнительных элементов защиты от осадков, ультрафиолетовых лучей
— КПГС предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом на суше, а также на пресных и соленых водоемах
— Максимальное рабочее переменное напряжение составляет 0,66 кВ, при эксплуатации на сетях постоянного тока допустимо его увеличение до 1 кВ
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.580
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
0.892
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
0.500
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
0.385
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
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