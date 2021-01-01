Кабель КПГС-ХЛ
КПГС-ХЛ 3х10+1х6,0
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х10+1х6,0+2х6,0
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х120+1х35
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х120+1х35+1х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х120+1х35+2х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х120+1х70
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х120+1х70+1х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х120+1х70+2х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х150+1х50
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х150+1х50+1х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х150+1х50+2х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х150+1х70
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х150+1х70+1х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х150+1х70+2х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х16+1х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х16+1х6,0
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х16+1х6,0+2х6,0
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х185+1х70
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х185+1х70+1х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х185+1х70+2х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х185+1х95
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х185+1х95+1х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х185+1х95+2х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х2,5+1х1,5
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х2,5+1х1,5+1х1,5
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х2,5+1х1,5+2х1,5
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х25+1х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х25+1х10+2х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х25+1х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х35+1х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х35+1х10+2х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х35+1х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х4,0+1х2,5
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х4,0+1х2,5+1х2,5
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х4,0+1х2,5+2х2,5
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х50+1х16
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х50+1х16+2х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х50+1х25
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х6,0+1х4,0
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х6,0+1х4,0+1х4,0
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х6,0+1х4,0+2х4,0
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х70+1х25
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х70+1х25+1х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х70+1х25+2х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х70+1х35
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х70+1х35+1х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х70+1х35+2х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х95+1х35
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х95+1х35+1х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х95+1х35+2х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х95+1х50
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х95+1х50+1х10
Нет предложений
КПГС-ХЛ 3х95+1х50+2х10
Нет предложений
Производители кабеля КПГС-ХЛ
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
ГОСТ 24334-80; ТУ 16.К73.05-93
Расшифровка кабеля КПГС-ХЛ
- Ккабель
- ПГповышенной гибкости
- Сс сердечником
- ХЛхолодостойкое исполнение
Характеристики кабеля КПГС-ХЛ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой 400 Гц
|Допустимая температура нагрева жил
|75 °С
|Диапазон рабочих температур
|от -60°С до +50°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|100-150 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|5 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|6 месяцев
|Срок службы
|не менее 4 лет с даты изготовления
Конструкция кабеля КПГС-ХЛ
1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы
2. Изоляция из холодостойкой резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из резины круглого или профильного сечения и покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины повышенной эластичности
2. Изоляция из холодостойкой резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из резины круглого или профильного сечения и покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины повышенной эластичности
Применение кабеля КПГС-ХЛ
— Кабель КПГС-ХЛ разработан для реализации оконечного участка сетей электроснабжения на различных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях
— Кабель КПГС-ХЛ используется для подачи питающего напряжения на нестационарные машины и механизмы
— КПГС-ХЛ рассчитан на эксплуатацию в географических регионах с холодным климатом
— Отсутствие упрочняющих покрытий и брони не снижает устойчивости к механическим воздействиям всех видов, чему способствует применение в сердечнике центрального опорного элемента
— Кабель КПГС-ХЛ может эксплуатироваться на суше и водоемах, при прокладке на открытом воздухе не требует дополнительной защиты от солнца
— Кабель КПГС-ХЛ используется для подачи питающего напряжения на нестационарные машины и механизмы
— КПГС-ХЛ рассчитан на эксплуатацию в географических регионах с холодным климатом
— Отсутствие упрочняющих покрытий и брони не снижает устойчивости к механическим воздействиям всех видов, чему способствует применение в сердечнике центрального опорного элемента
— Кабель КПГС-ХЛ может эксплуатироваться на суше и водоемах, при прокладке на открытом воздухе не требует дополнительной защиты от солнца
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
Нет данных
Фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...