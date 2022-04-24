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Кабель КПГН

КПГН 5х4,0
0.380
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГН 5х6,0
0.487
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГН 19х1,0
0.855
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КПГН 4х10
0.450
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГН 4х16
0.612
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГН 5х10
0.752
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГН 5х50
0.143
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГН 2х1,5
1.430
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 2х2,5
0.685
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 3х1,5
0.821
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 3х2,5
0.962
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 4х1,5
1.320
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 4х1,5
0.650
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 4х2,5
0.532
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 5х1,5
0.698
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 5х2,5
0.780
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 5х2,5
1.365
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 7х2,5
0.684
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГН 3х10+1х10
1.150
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГН 3х16+1х10
0.459
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГН 3х16+1х16
0.790
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГН 3х25+1х16
0.320
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГН 3х25+1х25
0.550
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГН 3х35+1х10
0.125
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
КПГН 3х35+1х35
0.500
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГН 3х35+1х35
0.201
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГН 3х50+1х50
0.450
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГН 3х70+1х70
0.080
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КПГН 3х70+1х70
0.600
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГН 3х95+1х95
0.350
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГН 3х95+1х95
0.175
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
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