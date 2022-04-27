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Кабель КПГ

КПГ 2х4,0
0.390
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х6,0
0.076
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х10
0.322
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х16
0.097
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х25
0.117
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х35
0.239
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 4х35
0.180
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 4х50
0.223
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 2х1,0
0.498
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х1,5
0.437
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х1,5
1.279
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
КПГ 2х2,5
0.543
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х2,5
0.095
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 2х0,75
1.650
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КПГ 2х0,75
0.598
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х10
0.137
км
ООО «Диада»
Москва
КПГ 2х50
Под заказ
м
ООО «Диада»
Москва
КПГ 2х2,5
Под заказ
м
ООО «Диада»
Москва
КПГ 2х6,0+1х6,0
0.131
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КПГ 3х6,0+1х6,0
0.670
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ 3х6,0+1х6,0
0.527
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х6,0+1х6,0
0.057
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КПГ 2х10+1х10
0.180
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х16+1х16
0.209
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х35+1х35
0.095
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х50+1х50
0.105
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 2х70+1х70
0.213
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х10+1х10
0.165
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х10+1х10
0.415
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х16+1х10
0.589
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х16+1х16
0.201
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х16+1х16
0.500
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ 3х16+1х16
0.502
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х25+1х10
0.618
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х25+1х25
0.510
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ 3х25+1х25
0.470
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х25+1х25
0.120
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х35+1х10
0.564
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х35+1х16
0.612
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х35+1х35
0.198
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х35+1х35
0.573
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х4,0+1х2,5
0.655
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х50+1х16
0.402
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х50+1х50
0.750
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ 3х50+1х50
0.350
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х50+1х50
0.231
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х70+1х25
0.241
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х70+1х35
0.284
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х70+1х70
0.119
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х70+1х70
0.291
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
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