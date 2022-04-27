Кабель КПГ-ХЛ
КПГ-ХЛ 2х0,75
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х0,75+1х0,75
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х1,0
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х1,0+1х1,0
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х1,5
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х1,5+1х1,5
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х10
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х10+1х10
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х120
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х120+1х120
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х150
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х150+1х150
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х16
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х16+1х16
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х185
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х185+1х185
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х2,5
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х2,5+1х2,5
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х25
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х25+1х25
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х35
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х35+1х35
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х4,0
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х4,0+1х4,0
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х50
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х50+1х50
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х6,0
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х6,0+1х6,0
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х70
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х70+1х70
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х95
Нет предложений
КПГ-ХЛ 2х95+1х95
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х0,75+1х0,75
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х1,0+1х1,0
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х10+1х10
1 предложение
КПГ-ХЛ 3х120+1х120
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х150+1х150
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х16+1х16
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х185+1х185
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х2,5+1х2,5
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х25+1х25
1 предложение
КПГ-ХЛ 3х35+1х35
1 предложение
КПГ-ХЛ 3х4,0+1х4,0
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х50+1х50
1 предложение
КПГ-ХЛ 3х6,0+1х6,0
Нет предложений
КПГ-ХЛ 3х70+1х70
1 предложение
КПГ-ХЛ 3х95+1х95
1 предложение
КПГ-ХЛ 4х1,0
1 предложение
Производители кабеля КПГ-ХЛ
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
ГОСТ 24334-80; ТУ 16.К73.05-93
Расшифровка кабеля КПГ-ХЛ
- Ккабель
- ПГповышенной гибкости
- ХЛхолодостойкое исполнение
Характеристики кабеля КПГ-ХЛ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой 400 Гц
|Допустимая температура нагрева жил
|75 °С
|Диапазон рабочих температур
|от -60°С до +50°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|100-150 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|5 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|6 месяцев
|Срок службы
|не менее 4 лет с даты изготовления
Конструкция кабеля КПГ-ХЛ
1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы
2. Изоляция из холодостойкой резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины повышенной эластичности
2. Изоляция из холодостойкой резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины повышенной эластичности
Применение кабеля КПГ-ХЛ
— Силовые кабели КПГ-ХЛ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В
— Кабель КПГ-ХЛ применяется для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях
— Важнейшим достоинством продукции КПГ-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)
— Кабель КПГ-ХЛ применяется для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях
— Важнейшим достоинством продукции КПГ-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
0.540
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
0.310
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
0.400
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
0.350
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
0.420
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
0.450
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
0.224
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
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