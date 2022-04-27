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Кабель КПГ-ХЛ

КПГ-ХЛ 3х10+1х10
0.540
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ-ХЛ 3х25+1х25
0.310
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ-ХЛ 3х35+1х35
0.400
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ-ХЛ 3х50+1х50
0.350
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ-ХЛ 3х70+1х70
0.420
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ-ХЛ 3х95+1х95
0.450
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ-ХЛ 4х1,0
0.224
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
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