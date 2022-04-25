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Кабель КОГ1

КОГ1 1х95
0.056
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КОГ1 1х16
0.800
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х25
0.211
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КОГ1 1х25
0.900
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х25
0.014
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КОГ1 1х35
0.142
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КОГ1 1х35
0.000
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х50
0.461
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КОГ1 1х50
0.850
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х70
0.210
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КОГ1 1х70
0.800
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х95
0.850
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х120
0.455
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КОГ1 1х120
0.500
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х150
0.550
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х16
0.257
км
107,98 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
КОГ1 1х16
0.785
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х25
0.532
км
165,23 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
КОГ1 1х25
0.807
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х35
0.029
км
АО «РКК»
Москва
КОГ1 1х35
0.910
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х35
0.864
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КОГ1 1х35
0.080
км
229,30 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
КОГ1 1х50
0.029
км
АО «РКК»
Москва
КОГ1 1х50
0.623
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х50
0.870
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КОГ1 1х70
2.000
км
ООО «СКТ Групп»
Псков
КОГ1 1х70
0.415
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х70
0.944
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КОГ1 1х95
0.469
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х95
0.663
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КОГ1 1х120
0.350
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х150
0.204
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КОГ1 1х25
0.075
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
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