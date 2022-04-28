1. Одна многопроволочная медная токопроводящая жила 2. На токопроводящую жилу наложена синтетическая плёнка для предотвращения прилипания изоляции 3. Изоляция из холодостойкой резины 4. Оболочка из холодостойкой резины. Возможно одновременное наложение изоляции и оболочки или применение изоляционно-защитной оболочки

Применение кабеля КОГ1-ХЛ

— Силовой кабель КОГ1-ХЛ рассчитан на эксплуатацию совместно со сварочными трансформаторами, подключаемыми к 50-герцовой 220-вольтовой сети. Без ограничений допускается использование этого изделия в сетях постоянного тока напряжением не свыше 700 В

— Кабель КОГ1-ХЛ предназначен в первую очередь на применение в погодных условиях при температуре до -60 °С. Целесообразно использовать данный кабель в районах крайнего севера и другие районы холодного климата