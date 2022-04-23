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Кабель КГТП-ХЛ

КГТП-ХЛ 3х4,0
5.058
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 3х6,0
2.907
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 5х6,0
0.050
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х4,0
0.145
км
197,00 RUB
ООО РСК
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 4х6,0
0.499
км
300,00 RUB
ООО РСК
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 1х10
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х16
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х25
0.560
км
220,00 RUB
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 1х25
0.311
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х35
0.120
км
ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
КГТП-ХЛ 1х35
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х50
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х50
1.683
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х70
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х70
1.842
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х95
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х95
1.980
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 2х10
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 3х10
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х10
0.437
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 4х10
1.567
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х16
0.168
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 4х16
0.100
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
КГТП-ХЛ 4х25
Под заказ
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 4х35
0.212
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х50
Под заказ
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 4х70
0.080
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х95
1.573
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 5х10
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 5х16
0.019
км
ООО «ЭТМС»
Подольск
КГТП-ХЛ 5х25
0.038
км
1 305 000,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
КГТП-ХЛ 5х35
0.050
км
1 827 000,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
КГТП-ХЛ 5х35
0.852
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КГТП-ХЛ 5х35
0.050
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 5х50
0.030
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 2х1,5
1.116
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КГТП-ХЛ 3х1,5
0.242
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.196
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КГТП-ХЛ 1х70
0.167
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КГТП-ХЛ 4х10
0.100
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КГТП-ХЛ 1х1,5
1.242
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х120
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х120
0.185
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х150
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х185
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х2,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 1х240
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 2х1,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 2х1,5
3.202
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 2х2,5
Под заказ
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
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