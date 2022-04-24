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Кабель КГН

КГН 1х4,0
0.250
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГН 1х6,0
0.870
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 1х6,0
0.870
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 2х4,0
1.023
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 2х4,0
1.023
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 3х4,0
0.507
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 3х4,0
0.507
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 3х6,0
0.502
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 3х6,0
0.502
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 4х4,0
0.428
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГН 4х4,0
0.294
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 4х4,0
0.294
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 4х6,0
0.222
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГН 4х6,0
0.512
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 4х6,0
0.512
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 5х4,0
0.503
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 5х4,0
0.503
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 5х6,0
0.508
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 5х6,0
0.508
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 1х16
0.487
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 1х16
0.487
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 1х35
0.530
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 1х35
0.530
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 1х16
0.019
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КГН 1х4,0
0.020
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 1х4,0
Под заказ
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 1х6,0
0.276
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГН 1х6,0
3.142
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 1х6,0
0.814
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 2х1,0
0.144
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 2х1,0
0.365
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
КГН 2х4,0
0.400
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 2х4,0
0.236
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
КГН 2х6,0
0.641
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 2х6,0
0.201
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
КГН 3х1,0
0.010
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 3х4,0
Под заказ
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 3х4,0
0.205
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КГН 3х4,0
0.205
км
ООО «ЕлЭнерго»
Москва
КГН 3х4,0
1.322
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 3х4,0
0.254
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГН 3х4,0
0.650
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КГН 3х6,0
0.024
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 3х6,0
0.050
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КГН 3х6,0
0.185
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 3х6,0
0.359
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГН 3х6,0
0.500
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КГН 4х35
0.530
км
1 834,00 RUB
ООО «ТД «КабельСпецСтрой»
Санкт-Петербург
КГН 4х50
0.330
км
2 779,00 RUB
ООО «ТД «КабельСпецСтрой»
Санкт-Петербург
КГН 4х70
0.650
км
3 896,00 RUB
ООО «ТД «КабельСпецСтрой»
Санкт-Петербург
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