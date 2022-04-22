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Кабель КГ-ХЛ

КГ-ХЛ 2х4,0
0.736
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 2х6,0
0.291
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 2х6,0
0.031
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
КГ-ХЛ 3х6,0
0.208
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 4х4,0
0.170
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х6,0
0.629
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 2х6,0
0.030
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х4,0
0.322
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ-ХЛ 1х10
0.250
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х16
0.470
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х25
0.222
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х35
0.104
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х50
0.037
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х70
0.401
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х95
0.309
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 4х16
0.076
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х6,0
0.230
км
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х6,0
0.100
км
ООО «Энерго-Нить»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 4х6,0
0.364
км
302 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 5х4,0
0.677
км
282 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 5х6,0
0.345
км
369 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 1х25
0.005
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ-ХЛ 1х35
0.013
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ-ХЛ 1х70
0.011
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ-ХЛ 1х95
0.030
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ-ХЛ 1х4,0
0.095
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 1х4,0
0.021
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 1х6,0
0.019
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
КГ-ХЛ 1х6,0
2.856
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 2х1,0
0.252
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ-ХЛ 2х1,0
0.180
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 2х4,0
0.027
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 2х4,0
0.073
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КГ-ХЛ 2х4,0
1.013
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 2х4,0
0.200
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КГ-ХЛ 2х4,0
0.390
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 2х6,0
0.050
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КГ-ХЛ 2х6,0
0.080
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 2х6,0
2.521
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ-ХЛ 2х6,0
0.452
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х1,0
0.020
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х4,0
1.221
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х4,0
0.255
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 3х4,0
0.623
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х4,0
0.510
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КГ-ХЛ 3х6,0
0.015
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х6,0
0.213
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х6,0
0.320
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 3х6,0
0.487
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х6,0
0.312
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
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