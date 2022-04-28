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ШПЭпП
ШПЭпП 1х2х0,4
Шнур ШПЭпП 1х2х0,4
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ШПЭпП 1х2х0,4
0.329
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
ШПЭпП 1х2х0,4
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