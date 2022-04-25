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ЭКС-ГВПВ 2х2х0,64 cat. 5e

ЭКС-ГВПВ 2х2х0,64 cat. 5e
0.418
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
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