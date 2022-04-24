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КАГЭ-1-HF 3х1,0

КАГЭ-1-HF 3х1,0
1.080
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КАГЭ-1-HF 3х1,0
0.000
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КАГЭ-1-HF 3х1,0
0.150
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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