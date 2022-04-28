Конструкция кабеля АВКТД(Л)

1. Многопроволочная токопроводящая жила

2. Проводящий слой из состава ФС

3. Изоляция в виде обмотки из плёнки СКЛФ-4Д. Изолированные жилы скручены в пару

4. Обмотка из плёнки СКЛФ-4Д

5. Проводящий слой из состава ФС

6. Экран из медных никелированных проволок.

7. Оболочка:

- обмотка из плёнки СКЛФ-4Д

- обмотка из плёнки ПМФ-С-352

- обмотка из плёнки СКЛФ-4Д