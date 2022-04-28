не более 120 нФ/км между жилами; не более 240 нФ/км между жилой и экраном
Строительная длина
не менее 25 м
Минимальный радиус изгиба
10 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур
от −60 до +250 °C
Срок службы
не менее 20 лет
Конструкция кабеля АВКТД(Л)
1. Многопроволочная токопроводящая жила 2. Проводящий слой из состава ФС 3. Изоляция в виде обмотки из плёнки СКЛФ-4Д. Изолированные жилы скручены в пару 4. Обмотка из плёнки СКЛФ-4Д 5. Проводящий слой из состава ФС 6. Экран из медных никелированных проволок. 7. Оболочка: - обмотка из плёнки СКЛФ-4Д - обмотка из плёнки ПМФ-С-352 - обмотка из плёнки СКЛФ-4Д
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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