Применение провода ПМВКнг(A) 0,75 - 10кВ

— Провод ПМВКнг(A) предназначен для использования в высоковольтных маломощных установках

— Провод ПМВКнг(A) хорошо подходит для запитывания, как общепромышленных приборов, так и наружной световой рекламы (неоновые трубки). Применение силикона позволяет добиться широкого температурного диапазона эксплуатации и предотвращает горение при одиночной прокладке