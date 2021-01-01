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Применение провода ПМВКлнг(A) 1,5 - 15кВ
— Провод ПМВКлнг(A) предназначен для использования в высоковольтных маломощных установках — Провод ПМВКлнг(A) хорошо подходит для запитывания, как общепромышленных приборов, так и наружной световой рекламы (неоновые трубки). Применение силикона позволяет добиться широкого температурного диапазона эксплуатации и предотвращает горение при одиночной прокладке
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