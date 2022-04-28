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Провод ПМВКл 1,5 - 25кВ

ПМВКл 1,5 - 25кВ
2.500
км
ООО «УралФим»
Екатеринбург
ПМВКл 1,5 - 25кВ
0.025
км
ООО «Электрика»
Тюмень
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