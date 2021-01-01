Применение провода ПМВКл 0,5 - 3кВ

— Провод ПМВКл предназначен для использования в высоковольтных маломощных установках

— Провод ПМВКл хорошо подходит для запитывания, как общепромышленных приборов, так и наружной световой рекламы (неоновые трубки). Применение силикона позволяет добиться широкого температурного диапазона эксплуатации и предотвращает горение при одиночной прокладке