1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Изоляция из кремнийорганической резины
Применение провода ПМВКл 0,2 - 5кВ
— Провод ПМВКл предназначен для использования в высоковольтных маломощных установках — Провод ПМВКл хорошо подходит для запитывания, как общепромышленных приборов, так и наружной световой рекламы (неоновые трубки). Применение силикона позволяет добиться широкого температурного диапазона эксплуатации и предотвращает горение при одиночной прокладке
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