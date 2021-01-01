Применение провода ПМВК 1,0 - 25кВ

— Провода ПМВК выпускаются с многопроволочной медной луженой жилами (в исполнении с-стальной жилой) номинального сечения от 0,2 до 1,5 мм2 , наружным диаметром от 3 мм до 6,8 мм, рабочее напряжения 3; 5; 10; 15; 20; 25 кВ (пиковое испытательное напряжение 35 кВ)

— Провод марки ПМВК создан также для применения в индустрии монтажа наружной световой рекламы с неоновыми комплектующими по ТУ 2539-002-90826612-2004 (силикон). Используется для соединения (монтажа) элементов газосветных ламп, как между собой, так и с источником их питания различных видов (электромагнитных или электронных)