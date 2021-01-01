1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 7 проволок 2. Изоляция из полиэтилена 3. Экран в виде оплётки из медных проволок 4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение провода ПМПЭВ 2х0,35
— Провод ПМПЭВ предназначен для подключения микрофонов — Провод стоек к воздействию синусоидальной вибрации, акустического шума, механического удара одиночного и многократного действия, линейному ускорению, пониженному и повышенному атмосферному давлению, росе, инею, соляному туману, статической и динамической пыли, солнечному излучению, плесневым грибам — Провод ПМПЭВ предназначен для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от минус 50 до 65°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С для исполнения «В» и 25 °С для исполнения «УХЛ»
Наименование
Остаток
Ед. изм.
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