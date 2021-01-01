Конструкция кабеля МКШВнг(A)-FRHF 19х2х2,5

1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила

2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент

3. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной. Изолированные жилы свиты в пару

4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием

5. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из мелонаполненной невулканизированной резины

6. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов