1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент 3. Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной. Изолированные жилы свиты в пару 4. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 5. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из мелонаполненной невулканизированной резины 6. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение кабеля МКШВнг(A)-FRHF 16х2х1,2
— Монтажные кабели МКШВнг(A)-FRHF предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ — Кабели марки МКШВнг(A)-FRHF изготавливаются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
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