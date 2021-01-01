1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару 3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной горючести или из мелонаполненной невулканизированной резины 5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

Применение кабеля МКШВнг(A) 14х2х1,2

— Монтажные кабели МКШВнг(A) предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ

— Кабели МКШВнг(A) используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок