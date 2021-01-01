1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката. Изолированные жилы свиты в пару 3. Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием 4. Разделительный слой из ПВХ пластиката или из мелонаполненной невулканизированной резины 5. Оболочка из ПВХ пластиката

Применение кабеля МКШВ 16х2х1,0

— Монтажные кабели МКШВ предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,5 кВ переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 0,75 кВ

— Кабели могут быть проложены на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52/МЭК 60364-5-52 при условии их защиты от механических повреждений и от воздействия прямого солнечного излучения. Воздействие прямого солнечного излучения в течение всего срока службы не должно быть более 2000 ч

— Также прокладываются во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEС 60079-14 при отсутствии опасности механических повреждений

— Допускается прокладывать в помещениях, каналах, туннелях, траншеях (земле)